Futbal je viac ako hra. Diktátori si s ním utrú krv z rúk (komentár)

Pre niekoho je to len šport a nezmyselné kopanie do lopty, pre niekoho odreagovanie, radosť, vášeň, relax, pre iného práca, náplň života.

Futbal je hra všetkých hier. Jeho popularite sa nevyrovná nič na svete. Má v sebe silnú autentickosť a moment prekvapenia.

Tlieskať chcel aj Lineker

Kto by čakal, že nízky Diego Maradona, vo štvrťfinále majstrovstiev sveta preskočí anglického brankára Petra Shiltona a strelí gól, ktorý si budú pamätať ľudia naveky. Áno, rukou. Ale v tej chvíli to zahral tak dokonale, že to takmer nik nepostrehol. Oklamal rozhodcov, oklamal súperov, fanúšikov.

Je to podvod?

Určite áno, ale v Argentíne ho uctievajú. Pre nich bol Maradona v tej chvíli ako čarodejník. Okabátil jedenásť hráčov súpera aj rozhodcov a plné hľadisko. Dokázal to vlastnou šikovnosťou. Hoci dnes by s rovnakou šikovnosťou už moderné technológie nepodviedol.