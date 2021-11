Katar si najal bývalého dôstojníka CIA. Špehoval predstaviteľov FIFA

Katar patrí medzi jednu z najbohatších krajín na svete.

V ostatnom období je trendom, že niekdajší spravodajskí dôstojníci z USA pracujú pre zahraničné vlády s pochybnými záznamami o ľudských právach. A to Washington znepokojuje.

"Cez Washington DC prúdi mnoho peňazí z Perzského zálivu. Pokušenie je také obrovské, že mnohí Američania sa zapletú do záležitostí, do ktorých by nemali," vyhlásil kongresman Tom Malinowski.

Chalker v USA čelí žalobe

Chalkerova spoločnosť GRA sa v ostatnej dekáde venovala viacerým projektom. Ako uviedla agentúra AP, najväčší z nich bola zameraný na najhlasnejších kritikov pomerov v Katare z radov predstaviteľov FIFA.

Len na tento projekt mala GRA dostať za deväť rokov sumu v prepočte takmer 350 miliónov eur.