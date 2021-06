Pán Tarkovič, odstúpte alebo niečo zmeňte. Čo potrebuje reprezentácia?

Áno, pozreli sme si aj rebríček FIFA a vidíme, kde sa nachádzajú spomenuté krajiny a kde je Slovensko – na 36. mieste. Čo tak to zmeniť?

Za víťazný zápas 1,5 milióna eur, za remízu 750-tisíc eur a dva milióny za postup zo skupiny nie sú malé peniaze. Iste by sa hodili do kasy futbalovému zväzu.

Ale už na to zabudnime. Rovnako na to, že z aktuálnej kvalifikácie postúpime na majstrovstvá sveta do Katara 2022.

Nie sme pesimisti a už vôbec sa nevzdávame dopredu. Skôr naopak. Zoberme to ako šancu niečo zmeniť a zlepšiť.