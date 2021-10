Prehrala len raz. Slovenka zaujala v Moskve tretím miestom

Suchánková po víťazstvách nad Dánkou Aakermanovou (1:0), Švédkou Nilssonovou (4:0) a Taliankou Agelucciovou (8:7) prehrala v súboji o postup do finále so slovinskou súperkou Rističovou tesne 0:1.

MOSKVA. Slovenská reprezentantka v karate Ingrida Suchánková obsadila tretie miesto na podujatí Svetového pohára K1 Premier League v Moskve. V kumite do 61 kg prehrala jediný duel v semifinále.

David Podsklan skončil v individuálnej súťaži kumite mužov do 75 kg na piatej pozícii, Adi Gyurík v kategórii do 84 kg na 7. priečke. V kategórii žien do 61 kg si Sarah Hrnková pripísala deviate miesto.