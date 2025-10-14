Je čas oslavovať, zavelil bývalý Trenčan. Malý národ z Atlantiku sníva veľký sen

PRAIA. Kapverdy sa radujú z premiérového postupu na majstrovstvá sveta vo futbale.
Bývalý brankár AS Trenčín Vozinha hovoril o splnenom sne, zatiaľ čo tréner Bubista vyzdvihol, že historický úspech prišiel počas osláv 50. výročia nezávislosti.
Kapverdy budú reprezentovať Afriku na MS ako krajina s najmenším počtom obyvateľov, historicky a v rámci celého sveta mal spomedzi účastníkov menší počet obyvateľov len Island.
Oslavy plné tanca a ohňostrojov
V uliciach kapverdského hlavného mesta Praia v pondelok zavládla karnevalová atmosféra po tom, čo táto malá ostrovná krajina postúpila na majstrovstvá sveta prvýkrát v histórii.
Fanúšikovia po víťazstve 3:0 nad Svazijskom odchádzali zo štadióna za zvukov trúbenia áut a ohňostrojov a v uliciach tancovali v rytme reggae a miestnej hudby funana.
Toto víťazstvo zabezpečilo „modrým žralokom“ spečatenie historického postupu na svetový šampionát, ktorý sa v roku 2026 uskutoční v USA, Kanade a Mexiku.
VIDEO: Futbalisti Kapverd oslavujú postup na MS
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino pogratuloval Kapverdom k historickému momentu a uviedol, že tento úspech pravdepodobne inšpiruje novú generáciu futbalových nadšencov po celej krajine.
Kapverdy, ostrovy nachádzajúce sa pri pobreží Senegalu, sú krajinou s najmenším počtom obyvateľov, ktorá bude reprezentovať Afriku na svetovom šampionáte.
Žije tam len približne 550-tisíc obyvateľov. Po Islande, ktorý má niečo vyše 350-tisíc obyvateľov, sa Kapverdy stali druhou najmenej ľudnatou krajinou sveta, ktorá sa predstaví na MS.
„Darovať túto radosť týmto ľuďom je niečo obrovské. Je to výnimočný moment počas osláv 50. výročia našej nezávislosti. Je to víťazstvo pre všetkých Kapverďanov a predovšetkým pre tých, ktorí bojovali za našu nezávislosť,“ citovala agentúra AFP slová trénera národného tímu Pedra Brita, známeho ako Bubista.
Vozinha: O tomto som sníval už v detstve
Kapverdy ovládli kvalifikačnú D-skupinu s 23 bodmi a s náskokom štyroch bodov pred Kamerunom, ktorý drží africký rekord s ôsmimi účasťami na MS.
Kapverdy sa v rokoch 2013 a 2023 prebojovali do štvrťfinále Afrického pohára národov a aktuálne im v rebríčku FIFA patrí 70. miesto.
„Je čas oslavovať. O tomto som sníval už v detstve,“ tešil sa Vozinha, bývalý brankár AS Trenčín, ktorý v súčasnosti pôsobí v druhej najvyššej portugalskej súťaži v tíme Chaves.
Pamätné bolo najmä kvalifikačné víťazstvo 1:0 nad Kamerunom v septembri na domácej pôde.
„Bol to úžasný zápas. S najvyššou návštevnosťou, akú sme kedy na Kapverdoch mali. Všetkým na ostrove dali pol dňa voľna. A tie scény po zápase boli šialené,“ povedal v rozhovore pre Sky Sports Roberto Lopes, kapitán írskeho Shamrocku Rovers.
„Viem, že sa to hovorí často, ale každý, kto má ambíciu stať sa futbalistom, má pravdepodobne jeden turnaj, o ktorom sníva, a to sú majstrovstvá sveta.
Je to najprestížnejší turnaj v našom športe a každý, kto začne kopať do lopty, by si želal raz reprezentovať svoju krajinu na svetovom šampionáte. Je to splnený sen a budem o tom rozprávať každému, kto bude chcieť počúvať, až do konca života,“ dodal 33-ročný obranca.
Okrem Kapverd sa na MS kvalifikovali víťazi ďalších skupín Alžírsko, Egypt, Maroko, Tunisko a Ghana. Afrike zostávajú ešte tri neobsadené miestenky.