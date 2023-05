Rižský hokejový zázrak zastavila Kanada. Ideme si po zlato, hlásia kanadskí hráči

„Chceme odchádzať z Fínska so zlatou medailou na krku. Spravíme pre to úplne všetko,“ doplnil ho Fantilli.

„Lotyši sa na turnaji rozohrali, vôbec to nebol jednoduchý súper. Je to tím, ktorý má výborného brankára a výborne pohybujúcich sa hráčov. Lotyši boli dnes veľmi aktívni a nepríjemní, podali výborný výkon.

Tretia tretina bola plne v réžii Kanady, víťazstvo si poistila gólom do prázdnej brány a tešili sa z postupu do finále.

„Nechali sme na ľade všetko, nič neľutujeme. Šli sme naplno a nemáme sa za čo hanbiť. Je to však tak, ako to je. Je to hokej a dnes sme boli tím, ktorý prehral. Kanada dokázala využiť svoje šance a to rozhodlo.

Dúfame však, že zajtra zvíťazíme. Bude to veľmi ťažký zápas, bez ohľadu na to, kto sa proti nám postaví. Pobijeme sa o bronz,“ uviedol lotyšský hráč Karlis Čukste.

V druhom semifinále sa predstaví výber USA proti Nemecku, ktoré senzačne vyradilo v štvrťfinále Švajčiarsko.