Lotyši opäť potrápili favorita, do finále však postupuje Kanada

Scott Laughton, útočník Kanady: "Lotyši sa počas turnaja rozohrali a vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas. Majú dobrý tím, skvelého brankára, pohyblivých hráčov. Rýchly gól v úvode tretej časti nás dostal späť do hry a Fantilliho zásah patrí medzi highlighty. Celkovo to bol dobrý tímový výkon. Máme tu skvelú partiu, ktorá má jediný cieľ a všetci sa oň snažíme."

Karlis Čukste, obranca Lotyšska: "Dali sme do toho maximum, hrali sme naplno, preto nie sme príliš sklamaní. Nedalo sa toho spraviť viac. Je to hokej, jeden vyhrá, jeden prehrá. Nebolo to o jednom momente, oni dali góly a my sme nepremenili naše šance. Zápas o bronz bude ťažký, nech to bude ktorýkoľvek súper. Musíme hrať tak ako dnes, na 100 percent a dúfajme, že premeníme naše šance a vyhráme."

zdroj: /ČT Sport/