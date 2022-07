Slafkovský na tréning prilákal stovky ľudí. Najlepšie miesto na svete, vraví

MONTREAL. „Všetci ho budú milovať. Je to budúca superstar,“ napísal kanadský Montreal Gazette po drafte NHL. Slová boli venované Jurajovi Slafkovskému.

Mladý útočník sa stal draftovou jednotkou. Predbehol všetky európske i zámorské hokejové talenty.

Slovák spravil v Montreale doslova ošiaľ. Na tribúny prilákal stovky ľudí, a to hneď na svoju premiéru na tréningu Canadiens. Fanúšikovia sa tlačili pri oknách štadióna.

„Nepamätám si, že by som niekedy videl toľko fanúšikov na tréningovom ihrisku Habs v Brossarde. A to je len rozvojový kemp tímu, ktorý mal v minulej sezóne NHL najhoršie výsledky,“ poznamenal na sociálnej sieti Stu Cowan, reportér The Montreal Gazette.