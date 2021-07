Ugandský športovec na úteku sa našiel. Dostal sa 170 kilometrov ďaleko

V izbe nechal lístok, v ktorom žiadal, aby jeho veci poslali rodine do Ugandy. Z Izumisana v prefektúre Osaka zamieril do Nagoje v centrálnom Japonsku, potom do neďalekej prefektúry Gifu a napokon na juh do Mie.

"Našli sme ho v dome u ľudí, s ktorými sa poznal. Nebránil sa a hovoril s nami, stále zisťujeme jeho motív," dodala polícia.

Ugandský športovec musel vysvetľovať, prečo podľa plánu neodletel domov, ale zamieril na útek po Japonsku.