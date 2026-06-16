    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina H
    1 - 1
    1:0
    Uruguaj
    Uruguaj
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Uruguaj mal prevahu, no zvíťaziť nedokázal. Saudská Arábia udrela v závere

    Momentka zo zápasu Uruguaj - Saudská Arábia
    Fotogaléria (37)
    Momentka zo zápasu Uruguaj - Saudská Arábia (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. jún 2026 o 06:09
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    Uruguaj a Saudská Arábia remizovali v skupine H na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Saudská Arábia - Uruguaj 1:1 (1:0)

    Gól: 41. Al-Amri - 80. M. Araujo

    Rozhodovali: Mariani – Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Al-Amri

    Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid (90.+2 Lajami), Al-Amri, Tambakti, Al-Harbi (90.+2 Al-Hamdan) - Al-Shamat (81. Boushal), Kanno, Al-Khaibari, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan (90.+2 Lajami), Al-Juwayr (63. N. Al-Dawsari)

    Uruguaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Viňa (46. J. Sanabria) - Valverde, Ugarte (72. de la Cruz), Bentancur, Araujo (81. Rodriguez) - Viňas (90. Aguirre), Nunez (46. Canobbio)

    Futbalisti Uruguaja remizovali vo svojom prvom vystúpení na MS 2026 so Saudskou Arábiou 1:1.

    Saudi sa v dueli H-skupiny v Miami dostali na konci prvého polčasu do náskoku zásluhou obrancu Abdulelaha Al-Amriho, aspoň bod pre favorita zariadil v 80. minúte Maximiliano Araujo.

    Saudská Arábia nastúpi v druhom dueli na šampionáte v nedeľu 21. júna o 18.00 SELČ proti Španielsku, Uruguaj sa v noci na pondelok o 0.00 SELČ stretne s Kapverdami.

    Fotogaléria zo zápasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026
    Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026
    Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026
    Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026
    37 fotografií
    Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026Záber zo zýpasu Saudská Arábia - Uruguaj na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Saudská Arábia - Uruguaj

    I. polčas:

    Úvod stretnutia patril favorizovanému Uruguaju, už v 5. minúte Araujo preveril brankára Al-Owaisa.

    Juhoameričania mali loptu častejšie na kopačkách, ďalšia ich príležitosť však prišla až po takmer polhodine hry - Araujo našiel v šestnástke Viňasa, ktorý zakončoval efektnou „rybičkou“, no brankár jeho hlavičku zneškodnil.

    Saudi v závere polčasu prevzali iniciatívu a v 38. minúte bol blízko ku gólu Al-Amri pri zakončení do protipohybu brankára Musleru. Ten reflexívne zakročil, no o tri minúty neskôr už kapituloval. Po rohovom kope ešte stihol vyraziť hlavičku Kannoa, no na dorážku Al-Amriho bol prikrátky - 1:0.

    II. polčas:

    Uruguajský kouč Bielsa reagoval na priebežné skóre dvoma zmenami v polčasovej prestávke a jeho zverenci mohli hneď po prestávke vyrovnať, no Viñasova nebezpečná hlavička neprekvapila Al-Owaisa.

    Ten istý hráč v 51. minúte zakončil opäť hlavou, tentoraz tesne vedľa saudskej bránky. Uruguaj výrazne tlačil a Ugarte po hodine hry prízemnou strelou spoza šestnástky nastrelil pravú žrď súperovej bránky. Gól nepadol ani po ďalšej uruguajskej štandardke, hoci Al-Buraikan si takmer strelil vlastný gól.

    „La Celeste“ sa dočkali až v 80. minúte, keď Viňasovu hlavičku vyrazil brankár iba pred Arauja a ten z uhla zariadil nerozhodné skóre. Záverečný tlak Uruguaja už víťazný zásah nepriniesol.

    Program skupiny H na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    MS vo futbale 2026

    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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