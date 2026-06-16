Uruguaj mal prevahu, no zvíťaziť nedokázal. Saudská Arábia udrela v závere

MS vo futbale 2026 - skupina H
Saudská Arábia - Uruguaj 1:1 (1:0)
Gól: 41. Al-Amri - 80. M. Araujo
Rozhodovali: Mariani – Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Al-Amri
Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid (90.+2 Lajami), Al-Amri, Tambakti, Al-Harbi (90.+2 Al-Hamdan) - Al-Shamat (81. Boushal), Kanno, Al-Khaibari, S. Al-Dawsari - Al-Buraikan (90.+2 Lajami), Al-Juwayr (63. N. Al-Dawsari)
Uruguaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Viňa (46. J. Sanabria) - Valverde, Ugarte (72. de la Cruz), Bentancur, Araujo (81. Rodriguez) - Viňas (90. Aguirre), Nunez (46. Canobbio)
Futbalisti Uruguaja remizovali vo svojom prvom vystúpení na MS 2026 so Saudskou Arábiou 1:1.
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Saudi sa v dueli H-skupiny v Miami dostali na konci prvého polčasu do náskoku zásluhou obrancu Abdulelaha Al-Amriho, aspoň bod pre favorita zariadil v 80. minúte Maximiliano Araujo.
Saudská Arábia nastúpi v druhom dueli na šampionáte v nedeľu 21. júna o 18.00 SELČ proti Španielsku, Uruguaj sa v noci na pondelok o 0.00 SELČ stretne s Kapverdami.
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MS vo futbale 2026 - skupina H
Priebeh zápasu Saudská Arábia - Uruguaj
I. polčas:
Úvod stretnutia patril favorizovanému Uruguaju, už v 5. minúte Araujo preveril brankára Al-Owaisa.
Juhoameričania mali loptu častejšie na kopačkách, ďalšia ich príležitosť však prišla až po takmer polhodine hry - Araujo našiel v šestnástke Viňasa, ktorý zakončoval efektnou „rybičkou“, no brankár jeho hlavičku zneškodnil.
Saudi v závere polčasu prevzali iniciatívu a v 38. minúte bol blízko ku gólu Al-Amri pri zakončení do protipohybu brankára Musleru. Ten reflexívne zakročil, no o tri minúty neskôr už kapituloval. Po rohovom kope ešte stihol vyraziť hlavičku Kannoa, no na dorážku Al-Amriho bol prikrátky - 1:0.
II. polčas:
Uruguajský kouč Bielsa reagoval na priebežné skóre dvoma zmenami v polčasovej prestávke a jeho zverenci mohli hneď po prestávke vyrovnať, no Viñasova nebezpečná hlavička neprekvapila Al-Owaisa.
Ten istý hráč v 51. minúte zakončil opäť hlavou, tentoraz tesne vedľa saudskej bránky. Uruguaj výrazne tlačil a Ugarte po hodine hry prízemnou strelou spoza šestnástky nastrelil pravú žrď súperovej bránky. Gól nepadol ani po ďalšej uruguajskej štandardke, hoci Al-Buraikan si takmer strelil vlastný gól.
„La Celeste“ sa dočkali až v 80. minúte, keď Viňasovu hlavičku vyrazil brankár iba pred Arauja a ten z uhla zariadil nerozhodné skóre. Záverečný tlak Uruguaja už víťazný zásah nepriniesol.
Program skupiny H na MS vo futbale 2026
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