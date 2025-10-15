Južná Afrika sa vracia na svetovú scénu. Budúcnosť vyzerá pozitívne, verí tréner

Fanúšikovia JAR sa tešia z výhry
Fanúšikovia JAR sa tešia z výhry (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2025 o 11:02
ShareTweet0

JAR sa predstaví na MS prvýkrát od domáceho šampionátu 2010.

MBOMBELA. Po 16 rokoch od organizovania historicky prvých majstrovstiev sveta na africkom kontinente, sa futbalisti Juhoafrickej republiky opäť predstavia medzi svetovou špičkou.

Domáci triumf 3:0 nad Rwandou a zaváhanie Beninu im prihral priamu postupovú miestenku.

„Bafana Bafana“ nebola v kvalifikačných bojoch v ideálnej situácii. Pred niekoľkými dňami jej Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odobrala víťazstvo nad Lesothom pre neoprávnený štart stredopoliara Teboha Mokoenu, ktorý mal mať dištanc pre dve žlté karty z predchádzajúcich duelov.

Z triumfu 2:0 tak bola prehra 0:3 a strata bodov. Pred vlastnými fanúšikmi si však svoju úlohu splnili a napokon mohli oslavovať postup na majstrovstvá sveta.

„Je to krásne. Vedeli sme, že to dokážeme. Verili sme si a od začiatku sme chceli toto stretnutie vyhrať. Urobili sme, čo bolo potrebné a ideme na majstrovstvá sveta.

Je to fantastické. Budúcnosť vyzerá pozitívne pre futbal v Juhoafrickej republike. V decembri chceme mať dobrý Africký pohár národov a potom ideme do Ameriky,“ vyjadril sa pre fifa.com reprezentačný tréner Hugo Broos.

Pre jeho zverencov je to štvrtá účasť na záverečnom turnaji a prvá od roku 2010. Miestenku si zabezpečili ako víťaz C-skupiny. Teraz sa pokúsia na MS premiérovo preniknúť cez skupinovú fázu.

„Slovami sa nedá opísať, čo cítim. Vždy som o tom sníval, na konci hráčskej kariéry som sa dostal na majstrovstvá sveta a teraz sa mi niečo podobné podarilo zopakovať ako trénerovi. Čo môže byť ešte lepšie? Nič mi nenapadá. Užime si to, poďme oslavovať,“ povedal kouč.

Tabuľka kvalifikačnej skupiny C

Reprezentácie

Ivan Hašek
Ivan Hašek
Česká blamáž v kvalifikácii má následky. Hašek skončil na lavičke reprezentácie
dnes 11:51
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Južná Afrika sa vracia na svetovú scénu. Budúcnosť vyzerá pozitívne, verí tréner