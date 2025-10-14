Juhoafrická republika sa vracia na svetový šampionát po 14 rokoch. V tabuľke predskočila aj Nigériu

Radosť hráčov Juhoafrickej republiky z postupu na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
14. okt 2025 o 20:19
Celkovo sa medzi futbalovou elitou predstaví po štvrtýkrát.

MBOMBELA. Futbalisti Juhoafrickej republiky postúpili na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

Rozhodli o tom v stretnutí záverečného 10. kola africkej kvalifikácie, v ktorom si na domácej pôde v Mbombele poradili s Rwandou presvedčivo 3:0 a stali sa víťazmi C-skupiny.

Juhoafričania sa posunuli do čela na poslednú chvíľu, keď im zahrala do kariet prehra Beninu v Nigérii 0:4.

Bafana Bafana sa na MS predstaví prvýkrát od roku 2010, kedy JAR svetový šampionát hostila. Celkovo sa medzi futbalovou elitou predstaví po štvrtýkrát.

Benin nielenže neudržal prvú pozíciu, ale klesol až na tretiu a na premiérovú účasť na MS si musí počkať.

Nigéria obsadila po vysokom triumfe konečnú 2. priečku v skupine so 17 bodmi o bod za JAR a o lepšie skóre pred Beninom a má ešte šancu bojovať o svetový šampionát v baráži.

Afrika už pozná siedmich svojich zástupcov na MS, účasť si už predtým zaistili Alžírsko, Egypt, Ghana, Kapverdy, Maroko a Tunisko.

dnes 20:19
