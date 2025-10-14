V zostave s Isakom a Gyökeresom nestačili na Kosovo. Švédi odvolali zahraničného trénera

Po štyroch stretnutiach skupiny majú Švédi na konte jediný bod.

ŠTOKHOLM. Dán Jon Dahl Tomasson skončil na lavičke švédskej futbalovej reprezentácie. Viedla k tomu séria nepriaznivých výsledkov v kvalifikácii na MS 2026.

Tomasson trénoval Švédsko od marca minulého roka ako prvý zahraničný kouč v histórii. Mužstvo pod jeho vedením zvíťazilo v „slovenskej“ skupine C-divízie Ligy národov a postúpilo do vyššieho „béčka“, v kvalifikácii na budúcoročný svetový šampionát však nečakane zlyháva.

„Modro-žltí“ prekvapivo prehrali v pondelkovom domácom zápase s Kosovom 0:1. Po štyroch stretnutiach majú na konte jediný bod a figurujú na poslednom štvrtom mieste B-skupiny.

„Rozhodnutie, ktoré prijala rada zväzu, je založené na skutočnosti, že mužský národný tím nedosiahol výsledky, v ktoré sme dúfali.

Stále existuje šanca na postup do marcovej baráže a je na našej zodpovednosti zabezpečiť, aby sme mali čo najlepšie podmienky na postup na finálový turnaj majstrovstiev sveta,“ uviedol prezident Švédskeho futbalového zväzu (SvFF) Simon Aström podľa AP.

Tabuľka kvalifikačnej skupiny B

Reprezentácie

