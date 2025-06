Tréner Kentoš verí, že Slováci môžu byť úspešní: Máme pripravenú stratégiu na každého

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš považuje Španielov a Talianov za rovnako náročných súperov.

Jeho tím sa s nimi stretne v skupine A na ME vo futbale do 21 rokov 2025, ktoré hostí od 11. do 28. júna Slovensko.

Domáci otvoria turnaj na Tehelnom poli proti mužstvu z Pyrenejského polostrova.