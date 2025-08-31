Je jedno s kým hráme, štýl hry meniť nebudeme, vraví Kentoš. Na prvom tréningu mal 11 hráčov

ŠAMORÍN. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov sa na nedeľnom zraze hlásilo jedenásť hráčov.
Slováci už v piatok odštartujú nový kvalifikačný cyklus na ME 2027, v úvodnom zápase D-skupiny v Skalici privítajú rovesníkov z Andorry a o štyri dni nato sa predstavia v moldavskom Nisporeni proti domácemu výberu.
Slovenská „dvadsaťjednotka“ si po uplynulom európskom šampionáte prešla obmenou. Kentoš na septembrový zraz nominoval 24 hráčov, v nedeľu mu bola v športovom areáli X-BIONIC Sphere v Šamoríne k dispozícii menšia polovica.
Ostatní mali doraziť po splnení si klubových povinností. „V tomto zložení budeme hrať prvýkrát, ale neobávam sa toho. Budeme sa držať našich princípov a chcieť produkovať aktívny futbal. Bez ohľadu na to, či hráme s Andorrou, Moldavskom alebo Anglickom.
Náš štýl hry sa meniť nebude. Verím, že čo najskôr vybudujeme systém hry, aby sme hrali na dobrej úrovni.
Koncentrujeme sa na to, aby sme hráčov čo najlepšie pripravili a verím, že to zvládneme,“ uviedol Kentoš pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Z účastníkov domácich ME zostala v kádri štvorica Nino Marcelli, Mario Sauer, Jakub Jakubko a Filip Mielke, desiatka hráčov si vyslúžila pozvánku premiérovo.
„Je to skvelé, že tu môžem byť. Ide o splnený sen. Viacero chalanov poznám, takže to je pre mňa výhoda. Som veľmi šťastný. Myslím si, že to je sen každého futbalistu, že môže reprezentovať svoju krajinu,“ povedal debutant Daniel Danihel.
Okrem obrancu českých Teplíc si slovenský dres v tejto vekovej kategórii oblečú prvýkrát Jakub Badžgoň, Tomáš Marušin, Samuel Gidi, Adrián Fiala, Karol Blaško, Miroslav Sovič, František Kóša, Andy Masaryk a Lukáš Prokop.
Z účasti na zraze sa tešil aj Danihelov klubový spoluhráč Jakubko, ktorý na júnovom šampionáte odohral všetky tri skupinové zápasy Slovenska.
„Na tento zraz som sa tešil rovnako, ako na každý iný predtým. Predsa len, dvadsaťjednotka je niečo, na čo sa treba naozaj tešiť. Očakávania mám vysoké. Verím, že budeme hrať taký futbal, aký sme hrali na eure.
Možno aj lepší. Verím, že budeme výborná partia a že sa nám podarí postúpiť na majstrovstvá Európy,“ konštatoval 21-ročný stopér.
Zmenami si prešlo nielen mužstvo, ale aj realizačný tím, pripomenul SFZ. Pribudol doň asistent trénera Štefan Markulík, novým tímovým lekárom sa stal Jaroslav Južanin a na pozíciu fyzioterapeutov pribudla dvojica Samuel Balucha a Patrik Beňuš.