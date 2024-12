Začal ako 13. útočník, napokon bol hrdina. Chovan: Som rád, že som dostal šancu

Pre mladých Slovákov to bolo po prehre so Švédskom 2:5 prvé víťazstvo na turnaji. Nerodilo sa jednoducho, v herne aj strelecky (29:29) vyrovnanom zápase mali viackrát navrch aj Švajčiari.

Okrem tohto momentu bol Urban stopercentný. "Nebol to ľahký zápas. Oba tímy naplno korčuľovali po celých 60 minút, no to sme aj očakávali a nezaskočilo nás to. Švajčiari sa snažili byť tvrdí pred bránkou, no sústredil som sa na svoju hru," poznamenal Urban.