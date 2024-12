Slovenskí hokejisti rozhodli duel v záverečných minútach, tešia sa z dôležitej výhry

MS v hokeji do 20 rokov 2025 - skupina B

OTTAWA. Slovenskí hokejisti zvíťazili v druhom zápase na MS hráčov do 20 rokov 2025. Po prehre so Švédskom sa tešia z víťazstva so Švajčiarskom 2:1.

Víťazný gól strelil v 57. minúte útočník Ján Chovan. Pre Slovákov to boli prvé tri body na turnaji. Ďalší zápas odohrajú v nedeľu 29. decembra od 23.00 SEČ proti Česku.