Do klece se nám dnes postaví Ondřej „Andres“ Raška (bilance 10-8) a Milan „Mr. Comeback“ Ďatelinka (bilance 9-7). Oba jdou do zápasu s výhrou v zádech, prvně jmenovaný porazil tak trochu kuriozním způsobem Michala Kotalíka, slovenský bijec se zase po třech prohrách vrátil výhrou proti Cristianovi Corujovi, a to v rámci organizace RFA. Dnešní zápas je pro něj návratem do organizace OKTAGON MMA.



V domluvené váze do 68 kg se střetnou Radek „Ruchy“ Roušal (bilance 2-0), který ve své kariéře udolal Armanda Herczega a Kalluma Parkera, v obou případech na body a Marco Novák (4-1), který to v OKTAGON MMA má zatím 1-1 a naposledy se v boji předvedl v dubnu letošního roku na Hanuman Cupu proti Matěji Valovi.



Ve střední váze se koukneme na zápas mezi Radovanem Úškrtem (bilance 8-4), kterému bude soupeř Petr „Monster“ Kníže (bilance 13-3). Prvně jmenovaný naposledy vyhrál nad Tatem Primerou na TKO, Monster se dnes loučí ze svou dlouhou kariérou a určitě bude chtít, aby to bylo po dvou prohrách v řadě s výhrou.



Uvidíme i ženy. V domluvené váze do 59,5 kg vstoupí do klece Lucia „Silent Killer“ Szabová (bilance 5-0) a Aitana „Pitbull“ Álvarez (bilance 6-5). Slovenská bojovnice je stále stoprocentní a naposledy se po mateřské pauze blýskla submisí proti Róze Gumienné. Španělka je také úspěšná, jeden na vlně čtyř výher a ta poslední byla právě v OKTAGON MMA proti Megan Morrisové.



V lehké váze vstoupí do klece legenda MMA Ivan „Buki“ Buchinger (bilance 42-9), který se oklepal po porážce s Paradeiserem a v rámci akce PML 10 porazil Paula Suriana na KO. Soupeřem mu bude Łukasz „Raju“ Rajewski (bilance 13-9), pro kterého to bude v organizaci druhý zápas. Tenn první proti Jasonu Ponetovi vyhrál na split decision.



V lehké váze se uskuteční i poslední dva zápasy. co-main event obstarají Losene „Black Panther“ Keita (bilance 13-1). Ten si dnes hodlá připsat třetí výhru v řadě, když nejprve ukončil Nika Samsonidzeho a poté na body zdolal Agy Sardariho. A dnes mu také jde o postup do semifinále Tipsport Gamechangeru. A o to samé jde i Predragu Bogdanovićovi (bilance 16-1), skvělému zemařovi, který se v Oktagonu blýskl výhrou na body proti Hafenimu Nafukovi.



Hlavní zápas obstarají Ronald „Rony“ Paradeiser (bilance 19-8) a Daniel „Tucanao“ Torres (bilance 15-5) Slovenský šampion po porážce s Keitou v roce 2022 dostal na vlnu šesti výher, když zdolal i Buchingera, získal pás a poté vyhrál i první kolo Tipsport Gamechangeru nad Attilou Korkmazem na split decision. Torres naposledy porazil neukončitelného Vlada Lengála a potvrdil tak roli výborného bijce, ošlehaného organizacemi KSW, či PFL.