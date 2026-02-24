Meškanie ich stojí veľa. Flick zaviedol v Barcelone pravidlá: Chodiť včas nie je ťažké

Za desaťminútové meškanie pred zápasom pokuta 40.000 eur - takúto prax zaviedol vo svojej druhej sezóne na lavičke futbalistov Barcelony kouč Hansi Flick.
V televíznej relácii El Hormiguero to prezradili útočník Ferran Torres a stredopoliar Pedri.
Predtým sa za neskoré príchody na tímovú poradu v Barcelone vyraďovalo zo základnej zostavy, na čo doplatili Jules Koundé, Iňaki Peňa, Marcus Rashford či Raphinha. Známy pedant Flick však zaviedol citeľné finančné postihy.
"Čo sa týka dochvíľnosti, trochu sa to zmenilo. Ak prídete neskoro, zaplatíte pokutu," povedal Pedri. Taxa je 40.000 eur za 10 minút. "Neviem si predstaviť, koľko by stálo 20 minút," vtipkoval Torres. "Bolí to viac ako predtým, to vám poviem."
Flick v minulosti vysvetľoval, prečo je pre neho dôležité, aby hráči boli dochvíľni. "(Neskorý príchod) je prejavom neúcty, nie ku mne, ale ku spoluhráčom, klubu a fanúšikom.
To sa nemôže stávať, ale stávalo sa. Chodiť včas nie je také ťažké, "uviedol niekdajší kouč nemeckej reprezentácie a Bayernu Mníchov.