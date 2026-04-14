Iránsky tréner: Nie je žiaden dôvod, aby sme nešli na MS. Je to vôľa božia

Iránska futbalová reprezentácia sa zúčastní na MS 2026 napriek tomu, že krajina je vo vojne s USA.
Tvrdí to hlavný tréner národného tímu Amir Ghalenoei. Irán musí odohrať všetky zápasy základnej skupiny na americkej pôde, žiadosť o ich presun do Mexika totiž Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zamietla.
„Nie je žiaden dôvod, prečo by Irán nemal štartovať na MS 2026. Je to vôľa božia. Intenzívne pracujeme na záverečnej príprave, ktorej súčasťou by mali byť aj zápasy,“ citovala slová Ghalenoeia agentúra DPA.
Iránsky minister športu Ahmad Donyamali je v celej veci optimista: „Ak sa podarí dosiahnuť prímerie, naša šanca na účasť na turnaji sa zvýši. Prvoradé je garantovať bezpečnosť našich hráčov a realizačného tímu.“