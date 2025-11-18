Dráma v ázijskej kvalifikácii. Irak si zaistil baráž neskorým gólom v nadstavení

Futbalisti Iraku
Futbalisti Iraku (Autor: TASR/AP)
TASR|18. nov 2025 o 19:36
ShareTweet0

Rozhodol pokutový kop.

Play-off ázijskej kvalifikácie MS 2026 - odveta

Irak - Spojené arabské emiráty 2:1 (0:0)

Góly: 66. a 90+17. Meme (druhý z 11 m) - 52. Caio

/prvý zápas: 1:1, Irak postúpil do interkontinentálnej baráže/

BAGHDAD. Futbalisti Iraku sa prebojovali do interkontinentálnej baráže o postup na MS 2026.

Rozhodli o tom v utorok víťazstvom 2:1 nad Spojenými arabskými emirátmi v odvete play off ázijskej kvalifikácie. Zariadil ho v 90+17. minúte Meme z pokutového kopu.

Interkontinentálna baráž o dve miestenky na svetový šampionát sa uskutoční v marci v Mexiku za účasti šiestich tímov.

Okrem Irakusú už istými účastníkmi DR Kongo, Bolívia a Nová Kaledónia.

Reprezentácie

Zľava Daniel Danihel (Slovensko), Ethan Nwaneri (Anglicko) a Samuel Gidi (Slovensko)
Zľava Daniel Danihel (Slovensko), Ethan Nwaneri (Anglicko) a Samuel Gidi (Slovensko)
Prvá prehra v kvalifikácii prišla s favoritom. Slováci proti Anglicku nemali nárok
dnes 19:49
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Dráma v ázijskej kvalifikácii. Irak si zaistil baráž neskorým gólom v nadstavení