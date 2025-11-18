Dráma v ázijskej kvalifikácii. Irak si zaistil baráž neskorým gólom v nadstavení

Play-off ázijskej kvalifikácie MS 2026 - odveta
Irak - Spojené arabské emiráty 2:1 (0:0)
Góly: 66. a 90+17. Meme (druhý z 11 m) - 52. Caio
/prvý zápas: 1:1, Irak postúpil do interkontinentálnej baráže/
BAGHDAD. Futbalisti Iraku sa prebojovali do interkontinentálnej baráže o postup na MS 2026.
Rozhodli o tom v utorok víťazstvom 2:1 nad Spojenými arabskými emirátmi v odvete play off ázijskej kvalifikácie. Zariadil ho v 90+17. minúte Meme z pokutového kopu.
Interkontinentálna baráž o dve miestenky na svetový šampionát sa uskutoční v marci v Mexiku za účasti šiestich tímov.
Okrem Irakusú už istými účastníkmi DR Kongo, Bolívia a Nová Kaledónia.