Ruský zväz stráca v hokeji slovo. Treťjak je slaboduchý, vraví

Tridsaťosemročný Iľja Kovaľčuk neplánoval kariéru ukončiť. Trénoval vraj s veľkým nasadením. V Rusku by si stále mohol vyberať z ponúk od klubov. A trénuje naďalej, lenže hrať nebude.

Kapitána ruskej reprezentácie vymenoval do pozície generálneho manažéra priamo počas stretnutia s novinármi. Žamnov oznámil dlhý zoznam bývalých hráčov, ktorí mu majú pri obhajobe olympijského zlata pomáhať.

No kým pozíciu ostatných Ruská hokejová federácia potvrdila, jeho na druhý deň zmenila. Síce len mierne, ale predsa. Kovaľčuk nebude podľa zväzu manažérom pre styk s hráčmi v NHL.

Ide o logický krok, pretože generálny manažér je v klasickej hierarchii nadradený a vyberá si reprezentačného trénera. Žamnov však nemohol vymenovať funkcionára, ktorý by mal vyššie práva ako on sám, preto hokejový zväz iba reálne pomenoval, čo bude mať Kovaľčuk na starosti.

„Bude naším neoficiálnym kapitánom. Medzi hráčmi má veľkú autoritu. Nepochybujem, že bude veľkým prínosom pre tím,“ hovoril Žamnov.

Na striedačke nebude

Kovaľčuk mnohých súčasných hráčov z ruskej reprezentácie pozná a jeho slovo môže byť dôležitým kľúčom k stavbe tímu najmä v čase, kedy Rusov trápia zranenia.

Jevgenij Malkin nebude hrať ešte šesť týždňov pre poranené koleno, skvelý strelec NHL Nikita Kučerov má problémy so slabinami a nie je známe, kedy by sa mohol zotaviť. Artemij Panarin zase kritizoval ruského prezidenta Putina, čím si tiež zrejme dvere do národného tímu zavrel.