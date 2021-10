Trnava hrala s trestom, zápas sledovali deti. Dotiahla sa na Slovan

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Nie sme zvyknutí na rozostavenie, improvizácia v zostave bola cítiť, úvod nebol z našej strany ideálny. Pomohol nám gól, druhý nás už upokojil. Od toho momentu sme mali zápas pod kontrolou.

Myslím si, že v druhom polčase sme mohli mať vyššie úsilie a aktivitu, ale hráči cítili, že duel kontrolujeme, a mal som pocit, že hrali len toľko, čo im stačí. Prispel som k tomu ja, že som chcel dať šancu všetkým chalanom, že si zaslúžia hrať, dobre trénujú a majú správny prístup. Smolný gól, ktorý sme dostali, zápas ešte zdramatizoval, ale chvalabohu sme to ustáli. Dôležité sú tri body, bol to ťažký týždeň, dosiahli sme dve víťazstvá vrátane pohárového postupu. Veľmi si to ceníme."

Pavel Šustr, tréner Senice: "Dvadsať minút sme hrali minimálne vyrovnanú partiu, dokázali sme sa dostať do šestnástky, byť nebezpeční, ale potom sme sa zbytočne nechali zatlačiť, inkasovali sme a naša herná stránka išla rapídne dolu. Vzápätí sme dostali aj druhý gól. Po zmene strán si myslím, že sme našli správny rytmus, ale podarilo sa nám streliť len kontaktný gól. Nie sme s tým spokojní, pracujeme a musíme naďalej pracovať tvrdo a zodpovedne."