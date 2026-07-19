    Kucka bude po konci v Prievidzi obliekať dres ďalšieho tímu. Vlani sa rozlúčil so Slovanom

    Juraj Kucka.
    Juraj Kucka. (Autor: Erika Kollárová)
    Sportnet|19. júl 2026 o 13:34
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    Bude pôsobiť v klube FK Tatra Pravenec.

    Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka bude pôsobiť v klube FK Tatra Pravenec, ktorý pôsobí v VII. lige. Naposledy hral za FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal.

    Tridsaťdeväťročný Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov sedem duelov v 3. lige.

    Klub obsadil v súťaži 3. miesto a Kucka absolvoval svoj posledný duel v jeho drese na pôde Rače (1:1).

    Predtým nefiguroval 30. mája v zostave „baníkov“ v domácom súboji proti Gabčíkovu (3:2), keďže reprezentoval Slovensko na domácich ME v malom futbale.

    V Slovane pôsobil od roku 2022 a strelil za neho 15 gólov. Predtým hrával za FC Watford, AC Miláno, Parmu, Trabzonspor, FC Janov či Spartu Praha.

    Počas šestnástich rokov odohral za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na treťom mieste.

    V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom.

    Zúčastnil sa na všetkých štyroch vrcholných podujatiach, na ktorých Slovensko štartovalo v novodobej ére, teda na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 a na všetkých troch európskych šampionátoch (2016, 2020, 2024).

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