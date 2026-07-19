Kucka bude po konci v Prievidzi obliekať dres ďalšieho tímu. Vlani sa rozlúčil so Slovanom

Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka bude pôsobiť v klube FK Tatra Pravenec, ktorý pôsobí v VII. lige. Naposledy hral za FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal.
Tridsaťdeväťročný Kucka, ktorý sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava, stihol odohrať za Prievidžanov sedem duelov v 3. lige.
Klub obsadil v súťaži 3. miesto a Kucka absolvoval svoj posledný duel v jeho drese na pôde Rače (1:1).
Predtým nefiguroval 30. mája v zostave „baníkov“ v domácom súboji proti Gabčíkovu (3:2), keďže reprezentoval Slovensko na domácich ME v malom futbale.
V Slovane pôsobil od roku 2022 a strelil za neho 15 gólov. Predtým hrával za FC Watford, AC Miláno, Parmu, Trabzonspor, FC Janov či Spartu Praha.
Počas šestnástich rokov odohral za Slovensko dovedna 112 zápasov a v historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na treťom mieste.
V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom.
Zúčastnil sa na všetkých štyroch vrcholných podujatiach, na ktorých Slovensko štartovalo v novodobej ére, teda na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 a na všetkých troch európskych šampionátoch (2016, 2020, 2024).