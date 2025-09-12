Slováci dostali v crosse juniorov minimálne kolo. Majstrom sveta sa stal Francúz

VALAIS. Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Peter Šoltés obsadil na olympijskej trati v disciplíne cross country 63. priečku.
Do cieľa prišiel so stratou jedného kola, podobne ako jeho krajan Michal Šichta (67.). Dávid Moška stratil dve kolá a skončil na 76. mieste.
Vo švajčiarskom Valais triumfoval Francúz Lucas Teste časom 1:14,49. Striebro získal Roger Suren z Namíbie (+ 11s) a pódium doplnil Švajčiar Lewin Iten so stratou 31 sekúnd.
Medzi juniorkami bola najrýchlejšia Slovinka Maruša Tereza Šerkeziová. Anja Grossmannová zo Švajčiarska získala striebornú medailu a bronz si vybojovala Češka Barbora Bukovská. V ženskej kategórii Slovensko nemalo zastúpenie.
MS v horskej cyklistike - cross country
Juniori: 1. Lucas Teste (Fr.) 1:14,49 h, 2. Roger Suren (Nam.) +11 s, 3. Lewin Iten (Švaj.) +31, 4. Valentin Hofer (Rak.) +58, 5. Maks Alfred Barret Maunz (Rak.) +1:00 min, 6. Connor Wright (Aus.) +1,24 ... 63. Peter Šoltés a 67. Michal Šichta obaja +1 kolo, 76. Dávid Moška +2 kolá (všetci SR)
Juniorky: 1. Maruša Tereza Šerkeziová (Slov.) 1:01:27, 2. Anja Grossmannová (Švaj.) +1:13, 3. Barbora Bukovská (ČR) +2:50, 4. Lise Revolová (Fr.) +3:17, 5. Rafaelle Carrierová (Kan.) +3:55, 6. Lison Desprezová (Fr.) +3:59