Bude to ďalší pamätný zápas? Na Messiho si Holanďania trúfajú

Kým obranca Nathan Aké hovorí o Messim ako o zrejme najlepšom futbalistovi v histórii, spomenutý brankár si na neho trúfa aj v prípadnom rozstrele. "Je človek, rovnako ako my. Aj on sa môže pomýliť a už sme to na turnaji videli."

"Samozrejme, že by sme chceli hrať holandským štýlom. Ale koniec koncov chceme v prvom rade triumfovať. To je najdôležitejšie," povedal po osemfinále stredopoliar Davy Klaassen.

"Pod jeho vedením nás nezdolali, takže si zaslúži prejav úcty. Je veľkým prínosom pre holandský futbal," podržal trénera aj kapitán van Dijk.

"Môžeme sa stať majstrami sveta. Nehovorím, že sa nimi staneme, ale môžeme sa stať majstrami sveta," dodal sedemdesiatjedenročný van Gaal.

Nikdy nevyhrali v riadnom hracom čase

V Katare je najstarší tréner a v piatok si zmeria sily s najmladším. Tým je 44-ročný Lionel Scaloni. "Van Gaal je legenda. Je česť nastúpiť proti nemu. Všetci vedia, čo dokázal ako tréner," vzdal hold svojmu súperovi.

Scaloniho zverenci prišli do Kataru so sériou 36 zápasov bez prehry, no šokujúco ju stratili hneď v úvodnom stretnutí. Po prehre so Saudskou Arábiou 1:2 neoslnili ani v súboji s Mexikom (2:0), no triumfovali vďaka Messimu.

Hviezdny útočník v zápase s Poľskom nepremenil penaltu, ale nakoniec sa tešil z výhry 2:0 a postupu z prvého miesta. V osemfinále s Austráliou (2:1) pridal ďalší gól a aj proti Holanďanom bude najväčšia hrozba.