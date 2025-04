NEW JERSEY. Americký hokejový útočník Paul Cotter z klubu NHL New Jersey Devils dostal dvojzápasový dištanc za nedovolený úder do hlavy obrancu Adama Pelecha v sobotňajšom dueli proti New Yorku Islanders.

K incidentu prišlo v druhej tretine, Cotter dostal trest do konca stretnutia.

Spoluhráč Slovákov Tomáša Tatara a Šimona Nemca tak bude chýbať „diablom“ v záverečných dvoch súbojoch základnej časti proti Bostonu Bruins a Detroitu Red Wings, informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.