Hokejbalisti LG Bratislava naďalej nepoznajú pocit prehry. Poprad nedal Nitre žiadnu šancu

BRATISLAVA. Hokejbalisti LG Bratislava sa výrazne priblížili k tomu, aby počas zimnej prestávky zimovali na 1. mieste.
Po 9. kole TIPOS extraligy sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky a po triumfe nad Skalicou 7:4 majú deväťbodový náskok pred druhou Považskou Bystricou, ktorá má však o jeden zápas menej. Do konca jesennej časti zostávajú ešte tri kolá.
Výsledky - 9. kolo:
Nitrianski Rytieri – Leaders Ružinov 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Góly: I. Gajdoš, Mráz – Weber, Hojer, Funtek
HK IMS-East Popradskí Piráti – Jets Nitra 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Góly: Mitra 2, Reľovský, Čech, Kromka, Pospíšil, T. Imrich – Jankovič
LG Bratislava – HBK H+H Skalica 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
Góly: Daubner a Klema po 2, Mi. Šalka, Bilik, Ma. Šalka – Martinusík 2, Krýdl, Zelenka
HMHK Vranov nad Topľou – ŠK 98 Pruské 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Góly: Džupina, Cifranič, Štefan, Štefkovič, A. Kundrát – Cíbik 2, J. Šatka