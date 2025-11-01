Hokejbalisti LG Bratislava naďalej nepoznajú pocit prehry. Poprad nedal Nitre žiadnu šancu

Fotka zo zápasu LG Bratislava - HBK H+H Skalica.
Fotka zo zápasu LG Bratislava - HBK H+H Skalica. (Zdroj: hokejbal.sk)
1. nov 2025 o 22:04
Do konca jesennej časti zostávajú ešte tri kolá.

BRATISLAVA. Hokejbalisti LG Bratislava sa výrazne priblížili k tomu, aby počas zimnej prestávky zimovali na 1. mieste.

Po 9. kole TIPOS extraligy sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky a po triumfe nad Skalicou 7:4 majú deväťbodový náskok pred druhou Považskou Bystricou, ktorá má však o jeden zápas menej. Do konca jesennej časti zostávajú ešte tri kolá.

Výsledky - 9. kolo:

Nitrianski Rytieri – Leaders Ružinov 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Góly: I. Gajdoš, Mráz – Weber, Hojer, Funtek

HK IMS-East Popradskí Piráti – Jets Nitra 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Góly: Mitra 2, Reľovský, Čech, Kromka, Pospíšil, T. Imrich – Jankovič

LG Bratislava – HBK H+H Skalica 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)

Góly: Daubner a Klema po 2, Mi. Šalka, Bilik, Ma. Šalka – Martinusík 2, Krýdl, Zelenka

HMHK Vranov nad Topľou – ŠK 98 Pruské 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Góly: Džupina, Cifranič, Štefan, Štefkovič, A. Kundrát – Cíbik 2, J. Šatka

Hokejbal

    Hokejbalisti LG Bratislava naďalej nepoznajú pocit prehry. Poprad nedal Nitre žiadnu šancu
    dnes 22:04
