Skaličania si na Považí vzali späť požičané, o titule sa rozhodne na Záhorí

/zdroje: Youtube kanál HBK PROTEF Považská Bystrica, Facebook HBK Hokejbarket Skalica/

Ivan Hryzák, hráč Považskej Bystrice a strelec dvoch gólov: „Dnešný zápas bol veľmi náročný vo veľmi teplom počasí. Oproti včerajšiemu zápasu sme niektoré veci a prístup k hre pomenili a myslím si, že výsledok sa aj dostavil. Zužitkovali sme dnes aj šance, čo sa nám včera nepodarilo, naviac dnes výborne zachytal aj brankár, čo prispelo k našej výhre. Pred rozhodujúcim zápasom si rozoberieme posledné duely, tréner si určite taktiež niečo pripraví a do Skalice pôjdeme s čistou mysľou a s cieľom doniesť majstrovský pohár ku nám.“

Michal Salajka, hráč Skalice: „Rovnako ako včera, aj dnes rozhodla efektivita. Dnes nám Považská Bystrica strelila hneď v úvode tri góly, ba dokonca štvrtý gól pridala pri našej presilovke. Potom si to už postrážila, hoci sme sa snažili so zápasom ešte niečo urobiť, ale zo stavu 1:4 vo finálovom zápase je to ťažké a nepodarilo sa nám to. Stav série je 2:2 a tešíme sa na piaty zápas v našej aréne, kde si pôjdeme za ziskom majstrovského titulu.“