Podľa Stavjaňu všetko začína od kvalitnej defenzívy. Oslávenec Hecl: Nemôžeme sa poddať

Hokejisti Zvolena nevyhrali posledný zápas v kalendárnom roku 2025 v Tipsport extralige ani pod vedením nového trénera Antonína Stavjaňu.
Nestačili tentokrát na Žilinu, ktorej podľahli v utorňajšom 34. kole tesne 3:4 a zaknihovali tak na domácom ľade ôsmu prehru za sebou.
Naposledy sa pred vlastným publikom radovali z výhry 14. novembra, pričom viac než tri góly v riadnom hracom čase strelili doma naposledy 12. októbra. Duel proti Vlkom spod Dubňa mali pritom dobre rozohraný.
Každý puk sa nedá zahrať na krásu
V prvej tretine viedli 2:0, no zlomili ich najmä góly do šatne. Prvý 21 sekúnd pred prvou prestávkou na 2:1 a potom druhý na 2:3 pre zmenu 18 sekúnd pred druhou prestávkou. „Oba góly tesne pred koncom prvej a druhej tretiny boli zbytočné. Posadili Žilinu na koňa. Vo Zvolene sú šikovní hráči, len musia zvládať aj takticky určité situácie.
Každý puk sa nedá zahrať na krásu, niekedy ho treba iba zahodiť za bránku, alebo o mantinel ho dostať do stredného pásma. Nie je to možno oku lahodiace, ale funguje to,“ uviedol k dôležitým momentom prehry nový kouč Zvolenčanov Antonín Stavjaňa, pričom aj načrtol, čo treba predovšetkým zmeniť:
„Každá dobrá hra začína od kvalitnej defenzívy, takže musíme sa tomuto hlavne povenovať. My sme Žilinu nesmeli pustiť do protiútoku a napriek tomu tam tie situácie mala. Musíme v našom pásme lepšie vykrývať stredový sled. To sú veci, na ktorých budeme v najbližšom čase pracovať.“
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Žilina
Stavjaňa vysvetľoval prečo hral proti Žiline iba na tri formácie s pätnástimi korčuliarmi: „Stálo to veľa síl, ale bolo to z určitých dôvodov. Tesne pred zápasom nám povedal Mathias Laferriére, že sa úplne necíti fit.
Mali sme tam dvoch mladých hráčov a proti top tímu ako je Žilina sme to nemohli inak zložiť, aby to dávalo zmysel. Nechcel som, aby sa mladí chlapci dostávali pod tlak.
Chcel som, aby skúsenejší hráči aj v inom režime zápas zvládli, veď majú dva dni na to, aby sa trošku spamätali.“ Žilina na túto taktiku zareagovala a ešte v prvej tretine to tiež zúžila na tri formácie. „S tým nič nespravíme, v tomto mali Žilinčania trošku výhodu,“ skonštatoval kouč Zvolena.
Žilina hrala veľmi disciplinovane
Tím spod Pustého hradu bojoval až do samého konca. V závere hral aj v šestici bez brankára, ale vyrovnávajúci zásah neprišiel. Strelec tretieho gólu Zvolenčanov Marek Hecl uviedol: „Hrali sme na tri päťky, takže sme to mali veľmi ťažké.
Žilina hrala veľmi disciplinovane, organizovane. Mali sme trošku problém dostávať sa cez stredné pásmo. Myslím si, že sme bojovali, no nestačilo to.
Nový tréner je tu iba dva dni, takže veľké zmeny neboli. Snažil sa doniesť energiu, aj do tréningov ju dať. Snažili sme sa túto energiu pretaviť do zápasu, našťastie sa nám to i podarilo, ale nestačilo to na víťazstvo.
Dva inkasované góly do šatne nás zamrzeli. Zhruba dvadsať sekúnd pred koncom dvakrát dostať gól pred prvou i druhou prestávkou, to by sa nám určite nemalo stávať.“
Hecl sa vyjadril aj k negatívnej osemzápasovej domácej sérii bez výhry: „Treba bojovať, veriť si a pracovať každý deň. Potom sa to určite raz prelomí. Nemôžeme sa poddať, či sa v tejto štatistike utápať. Verím, že to prelomíme.“
Rovnakú vieru prejavil aj Antonín Stavjaňa: „S tými hráčmi sa trochu tiahne táto negatívna séria, ale sú v tomto tíme naozaj šikovní hokejisti. Ide iba o to, aby zo seba zhodili deku a urobili jeden tesný výsledok. Verím, že sa to dá zvládnuť. Musia robiť správne malé, drobné veci a z toho sa potom urobí aj veľká správna vec. Takže na malých veciach musia začať pracovať.“
Žilinčania vo Zvolene prelomili mini sériu troch prehier v rade. Zásluhu má na tom aj center ´vlkov´ Kamil Walega, ktorý sa postaral tretím gólom o obrat z 2:0 na 2:3. K víťaznému duelu pod Pustým hradom poznamenal: „Od začiatku bolo tempo zápasu dobré. Inkasovali sme síce dva góly, ale všetci verili, že to vieme otočiť a podarilo sa.
Boli sme sústredení celých 60 minút. Som šťastný, že sme konečne vyhrali. Aj v minulom zápase v Banskej Bystrici sme hrali dobre, len sme nedali góly. Vo Zvolene nám to našťastie padlo, takže dúfam, že budeme pokračovať v tom, čo vieme hrať a vtedy budeme vyhrávať.“