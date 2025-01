Demokracia tu bola, teraz to bude inak, povedal. Mikula vo Zvolene zmenil kapitána

"Som rád, že sme domáci zápas zvládli za tri body. A hlavne som rád, že to nebola žiadna dráma do poslednej minúty. Pred treťou tretinou sme si povedali, že výsledok 4:1 už nepustíme. Hlavné bolo, aby sme neinkasovali gól a ukázali, že vieme podržať výsledok a nie sa oň strachovať.

Verím, že sa už budeme pomaličky dvíhať a začneme aj takýmito malými vecami, že sme v tretej tretine nedostali gól a podarilo sa nám ešte jeden streliť do prázdnej bránky. Teší nás táto výhra, no vieme, že po víťazstvách prišli aj prehry, takže treba byť skromní," netajil po víťazstve nad Žilinou Peter Zuzin, ktorý strelil štvrtý gól svojho tímu.

Slová Zuzina potvrdil aj tréner Peter Mikula: "Keď moje rozhodnutie bližšie rozvediem, tak zase bude o mne niekto rozprávať, že som diktátor. Prišiel som a povedal som. Sú dve formy - autoritatívna alebo demokratická. Demokracia tu bola, tak som povedal, že to bude teraz inak. Zuzin sa mi odvďačil gólom, dúfam, že nie posledným."

Takže bremeno som zobral ja. Nie je to o tom, že kapitáni pred mnou boli zlí. Tréner chcel skúsiť takúto variantu a ja sa budem snažiť, aby bol Zvolen na vyšších priečkach v tabuľke a hral play off."

V podstate tým to aj zhaslo, nijako sa to ďalej nerozoberalo. Pravdepodobne sa to udialo preto, že som domáci hráč a pomaly skoro najstarší, pričom tu mám veľa odohratého.

Oslávil ním novú rolu v pozícii kapitána: "V pondelok prišiel ráno do šatne tréner a povedal, že ja budem kapitán a asistenti budú Andrej Kudrna a Marek Viedenský.

Zuzin už v minulosti bol kapitán. Mieru zodpovednosti si dobre uvedomuje a po výhre nad Žilinou ešte dodal: "Rečí už bolo dosť. Veľa tých istých vecí sa v kabíne omieľalo dookola, ale efekt na ľade bol možno tridsaťminútový. Takže som rád, že proti Žiline mužstvo 60 minút šliapalo, a to všetci, jeden bojoval za druhého. Preto výsledok prišiel a musíme naň nadviazať."





Žilinčania sa vo Zvolene presadili iba raz. Jediný gól dosiahol ešte v prvej tretine Patrik Koyš. S konečným výsledkom spokojný nebol: "Z našej strany to bol slabší zápas. Po tých dvanástich dueloch, v ktorých sme hrali dobrý hokej, to už asi muselo prísť.

Nerobili sme dobre malé veci, ktoré nás zdobia celú sezónu, čo sa ukázalo na výsledku. Zvolen bol veľmi efektívny. My sme mali šance v druhej tretine, po ktorých sme sa mohli dostať do hry, ale nedali sme góly a súper ich dal. Potom si to už postrážil."

Zvolenčania vyhrali nad Žilinou v sezóne všetky zápasy s vysokým počtom nastrieľaných gólov (7:2, 6:4 a 5:1). Dali ich dovedna osemnásť.

"Nedarí sa nám proti nim túto sezónu. Dávajú nám strašne veľa gólov a príde mi to, že veľmi jednoducho. Neviem, prečo to vždy vychádza na nich, ale verím, že v správny čas to zlomíme. Nevešiame hlavy, dôležitá bude reakcia na tento zápas v piatok v Liptovskom Mikuláši," zdôraznil 29-ročný Koyš.

Ku skončenej pozitívnej sérii sa vyjadril už iba stroho: "V klube si túto sériu všetci vážime, tvrdo pracujeme a prišlo ovocie, ktoré sme zožali. Je to krásne, ale už je to za nami a musíme sa sústrediť na ďalšie zápasy."