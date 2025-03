ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (štvrťfinále play-off - 4. zápas)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní štvrtého zápasu štvrťfinále play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je bez pochýb najpríjemnejším prekvapením tohtoročného play off. Nielenže s víťazom základnej časti hrajú v každom zápase vyrovnanú partiu. Oni Spišskú Novú Ves prehrávajú. Zverenci Petra Mikulu sú aktívnejší, efektívnejší, bojovnejší, pohyblivejší, vyhrávajú viac osobných súbojov, nuž a keď sa to všetko sčíta a pridáme k tomu bezchybný výkona brankára Pavla Kantora, tak záver je výsledok ako napríklad včera, zvolenské víťazstvo 5:1. Zvolen ale ak chce postúpiť, potrebuje ešte dva takéto výkony. Podarí sa mu to?



Spišská Nová Ves ťahá v tejto sérii za kratší koniec. Spišiaci v každom zápase inkasovali ako prví a zatiaľ nevedia nájsť recept ako prekonať zvolenskú obranu na čele s Kantorom. Včera v ich zostave chýbal kapitán Rapáč, ten už dnes nastúpi a Spišiaci budú o čosi silnejší, ale ukázať to musia na ľade. Papierové predpoklady totiž v play off už neplatia. Play off je úplne iná súťaž. Vedel by o tom vyprávať taký Poprad minulý rok. Každopádne Spišiaci stále nie sú bez šance, len musia na Zvolen niečo vymyslieť a zatiaľ im to veľmi nejde. Uvidíme s čím na Zvolen vyrukujú dnes.