Nedali sme gól ani nepamätám, vraví Jokeľ. Problém Prešovčanov je v hlavách, tvrdí

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena potvrdili v posledných dvoch dueloch pozíciu favoritov a v Tipsport lige zdolali dva najslabšie tímy v tabuľke.
Najprv v piatok vyhrali duel pod Tatrami s posledným Popradom 6:1 a v nedeľu zdolali aj predposledný Prešov doma 5:0. Brankár Pavel Kantor si pripísal prvé čisté konto v sezóne.
Eufória vo Zvolene
Po výhre na nulu tak neskrýval spokojnosť: „Nula vždy poteší, no dôležitá je najmä výhra, keďže hokej je tímový šport. Myslím si, že čisté konto je pre každého brankára vzpruhou a motiváciou do ďalšej práce.
Nemyslel som na nulu ani v tretej tretine, pretože môže prísť nejaký teč alebo sa to poodrážať a inkasovaný gól je na svete. To, že napokon prišla, je iba pozitívum.“
Kantora tešili hlavne posledné dve výhry s plným počtom bodov a skóre 11:1. „Celý víkend bol z našej strany dobrý. Pri všetkej úcte k súperom sme vedeli, že hráme so slabšími tímami, takže pre nás boli tie body povinné. A hoci tomu jasné výsledky nezodpovedajú, tak oba duely neboli také jednoduché, ako sa zdá.
V Poprade sa nám podarilo streliť rýchle góly a doma proti Prešovu to bol taký postupný výkon. Sme radi za šesť bodov počas víkendu. Predchádzajúce výsledky totiž neboli ideálne, takže sme radi, že teraz sme sa zdvihli nahor a dúfam, že na to nadviažeme nasledujúci víkend,“ uviedol.
Nezvyčajne vydarený zápas absolvoval v nedeľu vo zvolenskom drese Juraj Valach. Asistoval až pri troch z piatich gólov svojho mužstva do siete Prešova. Dvakrát prihral priamo na góly Jääskeläinenovi, ktorý otvoril skóre a zvýšil i na 2:0.
„Myslím si, že tri kanadské body sa mi podarilo chytiť pred asi štyrmi - piatimi rokmi, čiže to bolo dosť dávno. Moje úlohy sú defenzívne, takže som rád, že sa mi raz za čas podarí niečo takéto. Síce už nie som najmladší, ale presilovky som hrával aj v Čechách a tiež v reprezentácii. To som zúročil teraz.
Tréneri mi dali možnosť na presilovky, za čo im ďakujem, ale ak tam nebudem ďalší zápas, tak nevadí. Hrám pre tím a kam ma tréneri dajú, tam budem hrať. Chcem, aby sme vyhrávali, predsa len som vo veku, keď nezbieram nejaké osobné štatistiky.
Chcem vyhrať titul. Viem, aký je to pocit, keď sa nám to podarilo so Slovanom, takže určite to chcem aj tu vo Zvolene, kde som vyrastal. To je môj najväčší cieľ,“ vravel odvážne slová 36-ročný Zvolenčan Juraj Valach a ku dvom výhram po sebe ešte dodal:
„Je dobré, že oba zápasy sme začali streleným gólom, že hneď neinkasujeme. To nám pomáha psychicky. Predtým sme nemali dobrý rozbeh, trápili sme sa. Takže v posledných dvoch zápasoch bola pre nás výhoda, že sme hneď dali nejaký gól a hralo sa nám lepšie.
Myslím si, že silu v kádri máme a je na čase, aby sme ju aj ukázali na ľade, keďže je už polovica októbra. Ideme do druhej štvrtiny, takže by bolo dobré, aby sme nabehli na nejakú víťaznú vlnu a pokračovali v takýchto výsledkoch.“
Kríza Prešova
Prešovčania sú v oveľa zložitejšej situácii. Prehrali štvrtý zápas v sérii a deviaty z posledných desiatich. „Sme v ťažkej situácii. Pomôcť si musíme iba sami. Veľmi ťažko sa presadzujeme, ťažko skórujeme. Nedali sme gól ani nepamätám. Treba začať od maličkostí, od tretiny k tretine, lebo v tejto lige ja každý súper náročný a nik vám to nedá zadarmo.
Musíme pracovať na tréningoch a zlepšovať sa aj v drobných veciach. Potom to postupne príde,“ predostrel kritiku do vlastných radov prešovský útočník Oliver Jokeľ, ktorý dúfa, že v najbližšom kole z pozície predposledného tímu zdolajú Šarišania ešte horší Poprad v súboji pod Tatrami:
„Máme posledný Poprad. Chceme už konečne získať nejaké body. Hra už vyzerala vo Zvolene lepšie, ale každý inkasovaný gól nás zráža viac a viac na kolená. Už po prvom inkasovanom góle sa nám to začalo sypať a napokon sa to rozsypalo celé. Je to v hlavách.
Pred nami ja ťažká cesta, ale verím, že sa dáme nejako dokopy a začne sa to postupne otáčať. Je to o psychike, darmo, ale je to proste tak.“
