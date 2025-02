Divočina či Cirkus Humberto, vravel Mikula. Zvolen a Nitra predviedli gólovú šou

"Bola to divočina alebo skôr Cirkus Humberto z oboch strán. Raz sme hrali dobre my, potom zase súper, každá tretina zvláštna. Mali sme katastrofálny úvod, ani nie tak herne ako výsledkovo. Po prvej tretine som hráčom povedal, že majú ešte 40 minút, aby našli v sebe silu a vôľu po víťazstve.





Trojbodový zvolenský hráč k zápasu proti Nitre podotkol: "V zápasoch Zvolena a Nitry to býva hore-dolu a padá veľa gólov. Som rád, že sme to zvládli. Som vďačný za to, že mi to padá a nech to tak bude aj pokračovať.

V prvej tretine sme dostali tri chyby po individuálnych chybách, ale vedeli sme, že ak sa nezložíme, môžeme to minimálne vyrovnať. Podarilo sa víťazstvo a sú to pre nás cenné body do tabuľky. Je to super."

Zatiaľ čo Nitra na treťom mieste znížila manko na druhú Spišskú Novú Ves na tri body, Zvolen je v tabuľke stále desiaty s náskokom 4 bodov pred Liptovským Mikulášom.

Práve tieto dva tímy budú zrejme až do konca základnej časti bojovať o posledné - desiate miesto do predkola play-off. V tabuľke dlhodobo posledné Nové Zámky po prehre v Liptove (0:3) už definitívne zostúpia do nižšej súťaže.