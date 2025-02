Zvolen vyhral tisíci zápas v extralige. Snáď nás reštartuje smerom hore, dúfa Mikula

Po zápase tak neskrýval spokojnosť. "Pre nás je to dôležité víťazstvo, každé jedno je už pre nás dôležité. Som rád za moje dva góly, dobre chutia, no musím pochváliť chlapcov v päťke. Konečne sme vyhrali na nulu a zvládli sme duel aj takticky.

Vraveli sme si to v šatni, že takýto zápas by už mohol prísť. Veľmi nás teší, že sme nedostali gól. Výborný výkon brankára, ktorý nás podržal. Je to víťazstvo do pohody a dúfam, že nám pomôže do ďalších bojov," uviedol 27-ročný Hecl.

VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Michalovce