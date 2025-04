Už nemáme čo stratiť, hovorí obranca Zvolena. Hokejisti Košíc nechcú nič podceniť

ZVOLEN. Hokejisti Košíc sú blízko postupu do finále Tipos extraligy. Vyhrali aj tretí semifinálový zápas play off nad Zvolenom, tentoraz na ľade súpera 4:1.

A hoci Zvolen znížil, v tretej tretine už neskóroval a hostia si poistili vedenie tretím gólom. Štvrtý pridali v závere do opustenej bránky súpera, ktorý hral v šestici vabank.

Krivošík: Ja som len pozametal

„Dobrý vstup nám pootvoril dvierka k úspechu v tomto zápase. Do druhej tretiny nastúpili Zvolenčania lepšie, ale v tretej nám pomohol tretí gól a tým pádom sme to ukončili.

Od našich dvoch gólov v prvej tretine sa odvíjal v podstate celý zápas. Boli sme vo vedení o dva góly a lepšie sa nám dýchalo.

Keď to však domáci stiahli na 1:2, tak už to bolo zradné. Nechceli sme nič vypustiť, aby domáci mohli otočiť zápas. Takže bol to aj mentálne ťažký duel pre nás,“ zhodnotil duel košický útočník Filip Krivošík, ktorý zaznamenal druhý a napokon víťazný zásah.

K nemu poznamenal: „Skvele som to tam dostal pred odkrytú bránku v presilovke, ja som len pozametal.“