ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (semifinále play-off - 6. zápas)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní šiesteho zápasu semifinále play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen vo štvrtok zmobilizoval všetky svoje sily a dokázal v Steel Aréne niečo, čo čakal iba málo kto. Zvolen vyhral piaty duel 0:3 a vynútil si dnešný šiesty zápas. HKM šiel šťastným gólom Maceka v oslabení do vedenia, celý zápas ukážkovo bránil, až ho ubránil do samotného konca. Kantor zatiahol roletu a vygumoval všetkých Košických aktérov. To však bolo vo štvrtok. Dnes je na programe šiesty diel tohoto seriálu a bude to opäť úplne iný zápas, ktorý sa bude začínať od 0:0. Zvolen ak nechce mať po sezóne musí opäť predviesť ďalší výkon na hranici svojich možností.



Košice mali v piatom zápase série všetko rozohrané a pripravené k postupu do finále. Niečo sa ale pokazilo a ani druhý mečbal Oceliarom nevyšiel. Nestrelili ani gól a bez gólu sa proste vyhrať nedá. Dnes majú tretiu možnosť ako postúpiť do vytúženého finále. Podľa môjho skromného názoru bude opäť mimoriadne dôležité, komu sa podarí streliť úvodný gól stretnutia. Pokiaľ sa to podarí práve Košičanom, budú mať obrovskú psychickú výhodu do ďalšieho priebehu, ale nepredbiehajme.