Jeho číslo nesmeli nosiť Richter ani Lundqvist. Zomrel legendárny brankár NY Rangers

NEW YORK. Legendárny kanadský hokejový brankár Ed Giacomin zomrel vo veku 86 rokov. Informovali o tom New York Rangers a NHL Alumni Association.
Giacomin strávil väčšinu svojej 13-ročnej kariéry v NHL (1965–1978) v tíme New York Rangers, kde sa stal ikonou klubu.
Narodil 6. júna 1939 v Sudbury v Ontáriu. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1959, keď odohral štyri zápasy za Washington Presidents v Eastern Hockey League.
Neskôr pôsobil v Clinton Comets a Providence Reds. V 60. rokoch sa stal kľúčovým hráčom Rangers, kde pôsobil od roku 1965 až do sezóny 1975/76.
Po tom, čo bol umiestnený na waiver listinu, si ho stiahli Detroit Red Wings, kde pôsobil do konca kariéry v roku 1978.
Počas svojej kariéry dosiahol 290 víťazstiev a 54 čistých kont v 610 zápasoch základnej časti. V sezóne 1971 získal Vezina Trophy pre najlepšieho brankára ligy a šesťkrát sa predstavil na NHL All-Star Game.
V roku 1987 bol uvedený do Hokejovej siene slávy. Jeho číslo 1 bolo v roku 1989 vyvesené pod strop Madison Square Garden. Po ukončení kariéry pôsobil ako tréner a komentátor.