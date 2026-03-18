Brankár Žiliny v úvodnom štvrťfinále exceloval. Popradčanom nedovolil streliť ani jeden gól

Na snímke zľava Daniel Vladimír Tkáč (Žilina) a Martin Bodák (Poprad) bojujú o puk.
Fotogaléria (5)
Na snímke zľava Daniel Vladimír Tkáč (Žilina) a Martin Bodák (Poprad) bojujú o puk. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. mar 2026 o 19:16
ShareTweet0

Domáci brankár Connor LaCouvee vychytal všetkých 43 striel Popradu.

Tipsport liga - 1. zápas štvrťfinále

Žilina - Poprad 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 45. Korczak (Ranford, Holenda), 47. Koyš, 60. Korczak (Ranford)

Rozhodcovia: Hronský, Jobbágy – Tomáš, Konc, vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 3140

Žilina: LaCouvee – Gachulinec, Holenda, Korenčík, Chicoine, Kotvan, Miller, Vajko, Bartovič – Kolenič, Korczak, Ranford – Tkáč, Walega, Mucha – Vašaš, Galamboš, Koyš – Juščák, Baláž, Dej

Poprad: Parks – Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, Malina, Kuľha, Renner – Calof, Cracknell, Bjalončík – Šotek, Suchý, Majdan – Török, Urbánek, Nauš – Vandas, Hillebrand, Výhonský

Hokejisti Žiliny sa ujali vedenia vo štvrťfinálovej sérii Tipsport ligy hranej na štyri víťazné zápasy. Vlci v úvodnom stretnutí zdolali HK Poprad 3:0.

Druhý duel série je na programe už vo štvrtok a odohrá sa takisto v meste pod Dubňom.

Bezgólové skóre po dvoch tretinách neplynulo z núdze o šance. Práve naopak, príležitostí bolo na oboch stranách hneď viacero.

Po vyrovnanom prvom dejstve mali v prostrednej časti výraznú streleckú prevahu hostia (20:5), ale Žilinu podržal brankár Connor LaCouvee.

Fotogaléria zo zápasu Vlci Žilina - HK Poprad (Tipsport liga, 1. zápas štvrťfinále)
Na snímke sprava Brendan Ranford (Žilina) a Adam Cracknell (Poprad) bojujú o puk v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 18. marca 2026 v Žiline.
Na snímke sprava Adrien Bartovič (Žilina) a Richard James Hillebrand (Poprad) bojujú o puk v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 18. marca 2026 v Žiline.
Na snímke zľava Daniel Vladimír Tkáč (Žilina) a Martin Bodák (Poprad) bojujú o puk v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 18. marca 2026 v Žiline.
Na snímke hráči Žiliny a Popradu vo vzájomnom súboji pred bránou v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 18. marca 2026 v Žiline.
5 fotografií
Na snímke fanúšikovia Žiliny v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 18. marca 2026 v Žiline.

Prvým strelcom série bol až v 45. minúte domáci Ryan Korczak, ktorý našiel z veľkého uhla štrbinu medzi ramenom brankára Tylera Parksa a hornou žrďou.

Blízko k vyrovnaniu bol vzápätí popradský kapitán Adam Cracknell, ale jeho strela iba obtrela žrď a na opačnej strane prišiel trest.

Po chybe obrancu Martina Nemčíka úspešne zakončil únik Patrik Koyš - 2:0.

V záverečnej hre bez brankára už Žilinčania drámu nedopustili a Korczak druhým presným zásahom v zápase poistil ich prvý bod v sérii.

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Brankár Žiliny v úvodnom štvrťfinále exceloval. Popradčanom nedovolil streliť ani jeden gól