ONLINE: Vlci Žilina - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 2. zápas)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Poprad dnes hrajú 2. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Poprad dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 2. zápas, Tipsport liga, štvrtok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
19.03.2026 o 17:30
2. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Poprad
Rozhodca: Krajčík, Štefik – Gegáň, Kacej.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu z druhého zápasu štvrťfinálovej série play-off, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK Poprad. Zápas sa začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrilo po základnej časti Tipsport ligy v tabuľke štvrté miesto. V play-off Vlci narazili na Poprad a v prvom zápase série sa tešili z víťazstva v pomere 3:0 (góly Vlkov 2x Korczak, 1x Koyš). Najproduktívnejším hráčom tímu je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 53 kanadských bodov (19+34). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 92,03%.
Popradu patrila po základnej časti v tabuľke Tipsport ligy piata priečka. Zverenci Mikea Pellegrimsa majú v útoku oporu v podobe kapitána Adama Cracknella, ktorý doposiaľ získal 58 kanadských bodov (24+34). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Tyler Parks.
Zápas sa teda v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.