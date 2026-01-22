Žiadal väčší priestor na ľade. Útočník Žiliny odchádza do Česka

Albert Michnáč
V Žiline odohral len päť zápasov.

V slovenskom hokejovom klube Vlci Žilina už nepokračuje útočník Albert Michnáč. Dvadsaťsedemročný krídelník s českým aj slovenským občianstvom sa vracia do rodnej krajiny, kde bude obliekať dres druholigovej Dukly Jihlava.

Tretí tím priebežnej tabuľky Tipsport ligy o tom informoval vo štvrtok na svojom webe.

Michnáč po príchode z Michaloviec v prebiehajúcom ročníku stihol v drese Vlkov odohrať iba päť duelov bez kanadského bodu.

„Albert Michnáč nás požiadal o vyšší priestor na ľade, ktorý mu však momentálne nevieme poskytnúť a za finančnú kompenzáciu odchádza do Jihlavy.

Prajeme mu pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry. Káder na play off sa definitívne uzavrie až k 16. februáru,“ povedal pre klubový web riaditeľ a generálny manažér klubu Vlci Žilina František Skladaný.

