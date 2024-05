Útočník Rangers natiahol bodovú sériu na osem zápasov, zápisy Aha, Heiskanena a Toewsa

NEW YORK. Švédsky hokejista Mika Zibanejad si pripísal asistenciu v nočnom súboji jeho New Yorku Rangers na ľade Caroliny (3:4) a predĺžil tak svoju bodovú šnúru v play off NHL na osem zápasov.

Získal v nich dokopy 13 bodov za tri góly a desať asistencií. Naopak, po siedmich stretnutiach sa skončila bodová séria jeho spoluhráča Vincenta Trochecka.