Mladík so slovenskými koreňmi strelil prvé góly v play-off. Priblížil Dallas k postupu

NEW YORK. Séria druhého kola play-off NHL medzi Dallasom a Coloradom sa po prvý raz presunula do Denveru. Tam sa odohral tretí duel. Stars v ňom zvíťazili 4:1 a ujali sa vedenia 2:1 v sérii. O ich štyri góly sa postarali dvaja strelci. Boli nimi veterán Tyler Seguin, ktorý strelil druhý a tretí gól, a Logan Stankoven, mladík so slovenskými koreňmi. Strelil prvé góly v play-off v kariére. VIDEO: Prvý gól Logana Stankovena v play-off

Oettinger vygradoval svoj výkon Výraznou oporou hostí bol brankár Jake Oettinger, ktorý prispel k víťazstvu 28 úspešnými zákrokmi.

"Hovoril som to už vlani v play off a teraz to znova zopakujem - Oettinger má schopnosť vygradovať svoje výkony v tých najdôležitejších chvíľach. Dnes, keď boli najviac hektické momenty, on bol náš najpokojnejší hráč na ľade. A presne to od brankára potrebujete, aby dodal tímu pokoj. V tom nám veľmi pomáha," pochválil svojho brankára trénera Dallasu Pete DeBoer.

Ofenzívnymi hviezdami nabité Colorado nevedelo nájsť účinnú zbraň na Oettingera, jediný gól domácich strelil Mikko Rantanen, ktorý v polovici stretnutia vyrovnal na priebežných 1:1. "Možno sme sa mali viacerými hráčmi tlačiť ešte viac do bránky, v prvej aj druhej tretine sme predviedli niekoľko výborných akcií, len sme ich nevedeli dokončiť. Stále sme do súpera búšili, potom sme urobili jednu chybu a skončilo sa to inkasovaným gólom. Také chyby si proti mužstvu ako Dallas nemôžeme nedovoliť, lebo on to vie potrestať," komentoval duel tréner "lavíny" Jared Bednar. Štvrtý zápas série je na programe v noci na utorok opäť v Denveri. Prvá prehra Rangers New York Rangers nenatiahli víťaznú šnúru v play-off a prvý raz prehrali. Carolina odvrátila ich prvý mečbal, keď znížila stav série na 1:3 po víťazstve 4:3. "V úvode sme rýchlo prehrávali 0:2, no nemyslím si, že by to bolo spôsobené tým, že sme neboli dostatočne pripravení. Na šance to bolo v tom momente približne 7:6 či 6:6, nebol v tom veľký rozdiel. Tie naše inkasované góly však padli po veľkých chybách," poznamenal kouč "jazdcov" Peter Laviolette. Piaty zápas sa hrá v noci na utorok v newyorskej Madison Square Garden. Caroline sa vydaril štart do zápasu s Rangers, po góloch Jevgenija Kuznecova a Stefana Noesena viedla už v 7. minúte 2:0, po prvej tretine mala náskok 3:1, no napokon sa ešte na víťazstvo nadrela. Hostia totiž zásahmi Barclaya Goodrowa a Alexisa Lafreniera vyrovnali na 3:3. O rozhodujúci gól Caroliny sa postaral v 57. minúte obranca Brady Skjei, ktorý v presilovke delovkou od modrej prekonal Igora Šesťorkina v bránke hostí. Bol to vôbec prvý gól Hurricanes v početnej výhode v celej sérii, predchádzajúcich 16 presiloviek nevyužili.

"Bolo ťažké stratiť ten náskok, no teší nás, že sme konečne využili presilovku. Bol to pre nás v tom čase veľmi dôležitý gól. Obrovská úľava, dôvod na oslavu," povedal Skjei pre nhl.com. Frederik Andersen pomohol k víťazstvu 22 úspešnými zákrokmi. "Zo štyroch zápasov v sérii bol toto možno pre nás zápas s najnižšou efektivitou. Hokej je však čudný šport. Niekedy sa puk správne odrazí, ale sa ujme strela, ktorá by sa v iný deň neujala, také veci sa v hokeji stávajú. Žijeme, aby sme mohli ďalší deň bojovať. To je pre nás najdôležitejšie," zdôraznil tréner "hurikánov" Rod Brind'Amour.

NHL - 2. kolo play-off: Carolina - NY Rangers 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) Góly: 2. Kuznecov, 7. Noesen (Teräväinen, DeAngelo), 16. S. Aho II (Guentzel, Burns), 57. Skjei (Teräväinen, Svečnikov) – 9. Cuylle (Kakko, E. Gustafsson), 33. Goodrow (Schneider, Vesey), 43. Lafrenière (Zibanejad, Trouba) Brankári: Andersen 22/25 - Šesťorkin 27/31 /stav série 1:3/



Colorado - Dallas 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Góly: 31. Rantanen (MacKinnon, Toews) – 19. Stankoven (Heiskanen), 36. Seguin (Dadonov, Steel), 59. Seguin (Duchene), 60. Stankoven (J. Robertson, Hintz) Brankári: Georgijev 19/22 - Oettinger 29/30 /stav série 1:2/