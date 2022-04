Dallas oslavuje. Vegas po prvý raz v histórii nepostúpili do play off

NEW YORK. Poslednými postupujúcimi do play off severoamerickej NHL sa stali Dallas Stars. Proti Arizone Coyotes získali bod za prehru po predĺžení.

Do vyraďovacích bojov sa "hviezdy" vracajú po ročnej prestávke. V sezóne 2019/20 boli finalistami, v poslednej sérii podľahli Tampe Bay Lightning.

Proti "kojotom" mali našliapnuté k výhre, pred treťou tretinou viedli 3:0. Yotes však do konca základného hracieho času vyrovnali a v predĺžení rozhodol Boyd.

Sezónu po prvý raz vo svojej histórii ukončia už pred bránami postupu Vegas Golden Knights. Tí nezvládli boje o play off. Chicagu podľahli 3:4 po samostatných nájazdoch.