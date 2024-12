Ovečkin znervóznie, predpovedá Gretzky. Vie, aké je to ťažké

"Aj on je len človek. Keď sa priblíži, trochu znervóznie," myslí si.

Hoci nie je ďaleko od jeho prekonania, kanadská legenda varuje, že to môže byť ťažšie, než to v momentálnej chvíli vyzerá.

"Pravidelne s ním komunikujem a vždy mu prajem len to najlepšie. Zvládne to. Vie, ako sa vyrovnať s tlakom. Vyhral Stanley Cup. Viedol tím k úspechom. Je kľúčovou súčasťou Washingtonu Capitals," vyratúva Gretzky podľa The Athletic.