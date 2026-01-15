ONLINE: Washington Capitals - San Jose Sharks dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Regenda)

Washington Capitals - San Jose Sharks: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|15. jan 2026 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Washington Capitals - San Jose Sharks.

Hokejisti tímov Washington Capitals a San Jose Sharks dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský obranca Martin Fehérváry a za hostí útočník Pavol Regenda.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Washington Capitals - San Jose Sharks dnes (hokej, NHL, Martin Fehérváry, Pavol Regenda, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
16.01.2026 o 01:00
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
San Jose
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu NHL medzi Washingtonom Capitals a San Jose Sharks.

Washington Capitals momentálne predvádza pomerne nevyrovnané. výkony. Vo východnej konferencii im patrí 7. miesto so ziskom 54 bodov.

San Jose Sharks majú na rozdiel od svojho súpera slušnú formu, keď v uplynulých 8 zápasoch až 6-krát vyhrali. V západnej konferencii sú na 8. mieste so ziskom 49 bodov.

Tieto tímy sa v tejto sezóny už raz stretli, v úvode decembra zvíťazil Washington 7:1. Jediný gól San Jose si však pripísal Pavol Regenda.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

