ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Slafkovský)

Washington Capitals - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Washington Capitals - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. jan 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Washington Capitals - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Washington Capitals a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský obranca Martin Fehérváry a za hostí útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Martin Fehérváry, Juraj Slafkovský, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
14.01.2026 o 01:00
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Dnes budeme sledovať zápas NHL medzi Washington Capitals a Montreal Canadiens.

Dnes uvidíme v prenose pravdepodobne dvoch slovenských hokejistov. V drese domáceho Washingtonu uvidíme Martina Feherváryho a v drese Montrealu Canadiens Juraja Slafkovského, ktorý má fantastickú formu.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Washington Capitals - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Washington Capitals - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Slafkovský)