ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Slafkovský)

Hokejisti tímov Washington Capitals a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich sa tradične predstaví slovenský obranca Martin Fehérváry a za hostí útočník Juraj Slafkovský.
NHL 2025/2026
14.01.2026 o 01:00
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Dnes budeme sledovať zápas NHL medzi Washington Capitals a Montreal Canadiens.
Dnes uvidíme v prenose pravdepodobne dvoch slovenských hokejistov. V drese domáceho Washingtonu uvidíme Martina Feherváryho a v drese Montrealu Canadiens Juraja Slafkovského, ktorý má fantastickú formu.
