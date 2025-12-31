ONLINE: Washington Capitals - New York Rangers dnes, NHL LIVE (Fehérváry)

Hokejisti tímov Washington Capitals a New York Rangers dnes nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví slovenský obranca Martin Fehérváry.
ONLINE PRENOS: Washington Capitals - New York Rangers dnes (hokej, NHL, Martin Fehérváry, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
31.12.2025 o 18:30
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NY Rangers
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu NHL medzi Washingtonom Capitals a New Yorkom Rangers.
Washington sa momentálne vo Východnej konferencii náchadza na 7. mieste. Z 39 odohraných zápasov vyhral 20 (18 po riadnom hracom čase) a prehral 19 (14 po riadnom hracom čase). Naposledy podľahol Floride 3:5. Najproduktívnejším hráčom tímu je Wilson s 37 bodmi.
New York Rangers má o 2 body menej a je momentálne na 10. mieste, avšak odohral o 2 zápasy viac. Zo 41 odohraných zápasov má na konte 19 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 22 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy podľahol Caroline 2:3 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je Panarin s 39 bodmi.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred týždňom. Vtedy sa z víťazstva 7:3 tešili hokejisti New Yorku Rangers.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: