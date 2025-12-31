Atraktívna prestrelka medzi Capitals a Rangers. Fehérváry blokoval strely, no pripísal aj mínusku

Radosť hráčov Washingtonu v zápase s New York Rangers. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. dec 2025 o 21:28
Slovák vyslal na súperovú bránku aj dve strely.

Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v stredajšom zápase zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 6:3. Za domácich nastúpil v prvej formácii aj slovenský obranca Martin Fehérváry.

Capitals privítali súpera z New Yorku po týždni a odplatili mu prehru 3:7. Víťazný gól na priebežných 4:2 strelil v 54. minúte Alexej Protas, ktorý poslal za chrbát Jonathana Quicka výstavnú strieľanú prihrávku od Rasmusa Sandina.

Najproduktívnejším hráčom zápasu bol jeho spoluhráč Tom Wilson, ktorý zaznamenal dva presné zásahy i asistenciu a počet gólov v NHL zaokrúhlil na 200. Kanaďan tak oslávil svoju olympijskú nomináciu, vôbec prvú do „áčka“ národného tímu.

Fehérváry strávil na ľade 19:04 minúty, duel ukončil s mínusovým bodom, dvoma strelami na bránku, dvoma hitmi a štyrmi zblokovanými strelami.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

38

13

15

28

+5

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

40

3

9

12

+12

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

30

5

3

8

-8

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

19

0

4

4

0

7.

Pavol Regenda

San Jose

2

2

0

2

-2

NHL - streda, 31. december - večerné zápasy:

Washington Capitals - New York Rangers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Góly: 13. Beauvillier (Leonard, Roy), 28. Wilson (McMichael, Sandin), 32. Sourdif (Ovečkin), 54. Protas (Sandin, Dowd), 57. Wilson (McMichael), 60. Sourdif (Wilson, Protas) - 20. Trocheck (Panarin, Fox), 36. Fox (Zibanejad, Panarin), 59. Schneider (Perreault). Brankári: Lindgren - Quick, strely na bránku: 27:25

