Atraktívna prestrelka medzi Capitals a Rangers. Fehérváry blokoval strely, no pripísal aj mínusku

Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v stredajšom zápase zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 6:3. Za domácich nastúpil v prvej formácii aj slovenský obranca Martin Fehérváry.
Capitals privítali súpera z New Yorku po týždni a odplatili mu prehru 3:7. Víťazný gól na priebežných 4:2 strelil v 54. minúte Alexej Protas, ktorý poslal za chrbát Jonathana Quicka výstavnú strieľanú prihrávku od Rasmusa Sandina.
Najproduktívnejším hráčom zápasu bol jeho spoluhráč Tom Wilson, ktorý zaznamenal dva presné zásahy i asistenciu a počet gólov v NHL zaokrúhlil na 200. Kanaďan tak oslávil svoju olympijskú nomináciu, vôbec prvú do „áčka“ národného tímu.
Fehérváry strávil na ľade 19:04 minúty, duel ukončil s mínusovým bodom, dvoma strelami na bránku, dvoma hitmi a štyrmi zblokovanými strelami.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
38
13
15
28
+5
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
40
3
9
12
+12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
30
5
3
8
-8
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
NHL - streda, 31. december - večerné zápasy:
Washington Capitals - New York Rangers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Góly: 13. Beauvillier (Leonard, Roy), 28. Wilson (McMichael, Sandin), 32. Sourdif (Ovečkin), 54. Protas (Sandin, Dowd), 57. Wilson (McMichael), 60. Sourdif (Wilson, Protas) - 20. Trocheck (Panarin, Fox), 36. Fox (Zibanejad, Panarin), 59. Schneider (Perreault). Brankári: Lindgren - Quick, strely na bránku: 27:25
