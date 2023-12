Washington Capitals sa chcú presťahovať. Mesto sa snaží klub udržať

Oficiálna tlačová konferencia k tejto téme by mala prebehnúť v stredu v Alexandrii. Poslanci mesta v pondelok schválili projekt novej arény.

Organizácie v súčasnosti zdieľajú halu Capital One Arena v hlavnom meste. Leonsis plánuje odstúpiť od nájomnej zmluvy a podpísať novú s mestom Alexandria ležiacom v štáte Virgínia.

Okrem Caps by rovnaký osud mal postretnúť aj jeho druhý klub, Washington Wizards z basketbalovej NBA.

Leonsisa oslovilo, že má možnosť presťahovať kluby do modernejšieho zariadenia. Mesto Washington sa preto rozhodlo osloviť majiteľa organizácií s ponukou, že prispejú k renováciám súčasného domovského štadióna Capitals v sume 500 miliónov dolárov z potrebných 800 miliónov.

"Taká je naša najlepšia a posledná ponuka. Chceme v partnerstve s Monumental Sports opäť oživiť túto oblasť a udržať Wizards a Capitals tam, kde patria – vo Washingtone D.C.," uviedla starostka mesta Muriel Bowserová pre Washington Post.

Alexandria leží len 15 minút jazdy autom od Capital One Areny. Je preto pravdepodobné, že by Washington Capitals aj v prípade presťahovania sa do iného štátu nemenili názov klubu.